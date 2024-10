Este martes 8 de octubre, el entrenador Lionel Scaloni se refirió por primera vez a la sanción que le fue impuesta a Emiliano ‘Dibu’ Martínez por golpear a un camarógrafo después del partido en el que Colombia derrotó 2-1 a la actual campeona del mundo.

(Vea también: Messi chicaneó su lujosa camioneta en el regreso a la Selección Argentina; vale un dineral)

Lo hizo durante una rueda de prensa previa al partido que jugará este jueves la ‘Albiceleste’ ante su similar de Venezuela, válido por la jornada 9 de las Eliminatorias al Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Inicialmente, el técnico exaltó el pronunciamiento que hizo el ‘Dibu’ después de que se conociera la decisión de la Fifa y se mostró de acuerdo con su punto de vista.

“Él se ha expresado de una manera muy respetuosa y correcta. Creo que es justo lo que ha dicho. Ya lo dijo él, son cosas que esperamos que no vuelvan a pasar, sobre todo porque el equipo no se puede permitir no tener al ‘Dibu’, que es un jugador importante. Más allá de que podemos estar de acuerdo o no con la sanción, en mi caso no estoy de acuerdo, lógicamente son cosas que como entrenador no me gustan”, mencionó el DT ante los medios.

“EL EQUIPO NO SE PUEDE PERMITIR NO TENER AL DIBU…. NO ESTOY DE ACUERDO CON LA SANCIÓN” ✍️ Lionel Scaloni se refirió a la suspensión que recibió Emiliano Martínez ante Colombia 📺 @ESPNArgentina | #DisneyPlus pic.twitter.com/IN3pfSREYz — SportsCenter (@SC_ESPN) October 8, 2024

Acto seguido, el estratega —el más ganador como técnico de Argentina— dio su razón de por qué no estaba de acuerdo con la sanción al portero del Aston Villa.

“No estoy de acuerdo con la sanción porque pasan cosas muchas peores y no se sancionan, no me parece. Pero bueno, no soy yo quien sanciona”, concluyó el entrenador Scaloni.

¿Por qué sancionaron al ‘Dibu’ Martínez?

El portero de 32 años fue sancionado por la Fifa con dos partidos de suspensión en Eliminatorias debido a dos incidentes considerados como “comportamiento ofensivo y violación de los principios del juego limpio”.

Los incidentes que motivaron la sanción fueron:

Gestos con el trofeo de la Copa América: durante un homenaje en el estadio Monumental, el ‘Dibu’ hizo gestos con el trofeo que fueron considerados provocativos y poco deportivos.

Lee También

Manotazo a un camarógrafo: luego de la derrota de Argentina ante Colombia, el arquero propinó un manotazo a un camarógrafo, lo cual fue capturado por las cámaras y despertó una gran controversia.

Ante esto, el ‘Dibu’ se perderá los partidos de Argentina en Eliminatorias correspondientes a las fechas 9 y 10 ante Venezuela y Bolivia.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.