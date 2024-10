El futbolista inglés George Baldock, del Panathinaikos griego, fue hallado muerto este miércoles 9 de octubre en su casa en Atenas, informó la emisora griega ‘SKAI’.

El cuerpo sin vida del defensa, de 31 años, fue encontrado en la piscina de su casa, situada en el barrio de Glifada de la capital helena, según la misma fuente.

Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte y por ahora no hay ninguna declaración oficial por parte del club griego o de su familia.

Baldock se unió al Panathinaikos en mayo después de un período de siete años con el Sheffield United, relegado de la Premier League inglesa al campeonato la temporada pasada.

De origen griego por parte del padre, se incorporó a la selección griega en 2022. Tanto el sitio web oficial de la Selección de Grecia como las redes sociales de su club en ‘X’, anteriormente ‘Twitter’, y Facebook, fueron oscurecidas en homenaje al jugador de 31 años.

Aquí algunos ‘post’ en las redes sociales, lamentando esta trágica noticia en el fútbol internacional.

Absolutely tragic news as George Baldock has sadly passed away, aged just 31.

Reports in Greece that Panathinaikos RB George Baldock found dead in his pool.

He just played against us 3 days ago….

Only 31 years old..an absolute tragedy.

Prayers for his family 🙏🕊️ pic.twitter.com/1XrpwFgrcj

— Thrylos 7 International (@Thrylos7Intl) October 9, 2024