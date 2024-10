Por: Gol Caracol

El pasado lunes 7 de octubre, Ramiro Ruiz Londoño, presidente de Envigado, habló con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y contó que se habían comprobado que uno de sus jugadores estaba en una polémica de amaño de partidos. Internamente, están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para tomar las respectivas medidas y sanciones. Eso sí, ya lo apartaron del plantel profesional.

Sin embargo, esto no quedó ahí. Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, informó este martes 8 de octubre, en una nueva emisión de ‘Blog Deportivo’, que “ya está instaurada la demanda penal contra el futbolista de Envigado y llamaron a declarar a otros. Eso sí, la investigación se está dirigiendo hacia otro equipo del fútbol colombiano comprometido con el descenso”.

“Esto no es nuevo. Hablé con un presidente y me dijo que no denunció porque no tenía las evidencias, pero que lo llamaron jugadores de otros clubes del fútbol colombiano para que miraran todo lo relacionado con el desarrollo del campeonato”, añadió en su intervención. De igual manera, aplaudió el manejo que se le ha dado por parte de algunos de los directivos del fútbol colombiano.

“Es un tema que no puede quedar aquí y los principales actores que deben pronunciarse son los dirigentes del fútbol, como lo hizo Ramiro Ruiz, en Envigado, César Guzmán, en Patriotas, en fin. No se le debe echar tierra a esa clase de denuncias“, puntualizó. Pero no fue lo único y quien añadió respecto al tema fue Ricardo Orrego, periodista y panelista en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

“Entre más se depure, a través de los escándalos, mejorarán las cosas. En este ‘boom mediático’, metieron al mismo baile a jugadores de Fortaleza. Dos jugadores, uno de la cantera y otro que está a préstamo, le comunicaron a la institución que han sido llamados y buscados, por chats y teléfonos, para proponerles eso de los amaños de partidos”, expresó, antes de dar más detalles de ello.

“Estos jugadores anticipan, alzaron la mano y todo está pasando por los tribunales, pero también irán a la justicia ordinaria porque, lamentablemente, hay amenazas en curso alrededor de este tema. A los jugadores que tuvieron el valor de denunciar, los han apretado“, sentenció. Razón por la que se deberá aguardar por el desarrollo de este escándalo que sacude al fútbol colombiano.

