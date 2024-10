Por: Gol Caracol

Nuevo escándalo en el fútbol colombiano. Este lunes 7 de octubre, Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, reveló que hay un proceso judicial, denunciando a un jugador de la nómina del Envigado, luego de que se le comprobara que estaba en arreglos de partidos.

Por eso, con el fin de aclarar el tema y evitar especulaciones, en el programa ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio, hablaron con el presidente del club, Ramiro Ruiz Londoño. Allí, no se reveló el nombre del responsable, pero sí se conocieron varios detalles como el manejo interno, sanciones y demás.

¿Cómo se ha manejado la situación?

“Nos alertaron de una situación que se estaba presentando al interior del club. Se comprobó, con hechos reales, lo que dice del jugador. Ahora, realizamos declaraciones voluntarias de varios de los jugadores, donde señalan que han tenido llamadas e insinuaciones, no solo para el partido contra Bucaramanga, sino para juegos de hace más de uno”.

¿Es solo uno el implicado o son varios?

“No solo estamos preocupados, sino desilusionados. Envigado es una institución que cumple siempre con sus compromisos, los tratamos como hijos porque es la humanidad del fútbol. En medio de la recopilación de información, hay datos específicos. Hay un tema claro con un futbolista, pero hay sospechas de varios y se está presentando desde 2023”.

¿Cuáles son las medidas que tomarán?

“Terminaremos con esas declaraciones voluntarias, teniendo en cuenta que cuando activamos la alerta interna, la mayoría levantó la mano. Con esas palabras, elevaremos las decisiones que sean pertinentes ante la Fiscalía, la Dimayor y la Federación. Queremos aclarar la situación. Se tomarán decisiones deportivas y serán separados del plantel de inmediato”.

¿Qué sensaciones hay en la institución?

“Nunca nos había sucedido algo similar. Sin embargo, tenemos que enfrentar esta situación dolorosa y expondremos lo que pasa, ante las autoridades y los medios. Esto no puede contaminar más el fútbol. Hay un jugador que ya está comprobado e incluso llamó a sus compañeros a decirles que fueran partícipes. Están en eso, desde hace más de uno”.

¿De qué manera descubrieron al culpable?

“Basados en las declaraciones, tenemos identificado del que siempre dan el mismo nombre. Además, tenemos sospechas con otros y saldrá a la luz pública todo lo que pase. Vamos a ir hasta el final y fondo y esto no puede terminar así, tiene que al tema penal y no solo deportivo. El fútbol colombiano no merece esta y menos Envigado, donde se cumple”.

¿Cuál era el objetivo o la finalidad de esas apuestas?

“A través de fuentes cercanas, supimos que la idea era llevar a Envigado al descenso. Por eso, hacían apuestas como que hubiera un penalti en el primer tiempo y así. Llevamos tres semestres muy duros y no entendíamos, pero ya todo tiene sentido. El tema era claro, pero no sabemos en beneficio de quién. Esperamos saber y encontrar respuestas”.

¿Quién es el implicado en este asunto?

“Aún no se puede decir el nombre. Primero, queremos llevarlo de a poco, buscando pruebas, realizando más investigaciones y encontrando detalles que nos permita anunciar un comunicado. Se van a tomar medidas, cartas en el asunto y se llevará hasta las instancias que sean necesarias para que esto no vuelva a suceder y se limpie lo que sucede”.

