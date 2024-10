Por: Minuto 30

Luego de que se conociera que este miércoles, 9 de octubre, falleciera en la Clínica Las Américas de Medellín el cantante Rudy Márquez, desde su cuenta de Instagram dejaron algunos videos con los que el maestro se quería despedir de sus seguidores.

En su cuenta de Instagram, algún cercano a él publicó un video que fue realizado por el cantante antes de fallecer. Allí se despide de sus seguidores.

“Me despido con amor y gratitud por cada instante compartido. Aunque me voy, siempre estaré en cada recuerdo y en cada canción y en todos los corazones que toqué con cada nota musical. Sentí el amor de un público increíble. GRCIAS VIDA, GRACIAS MUNDO. Cuídense mucho”, pusieron en la descripción del video, donde se escucha a Rudy Márquez.

Rudy Márquez dejó video de despedida a fan, antes de morir

En el video, por su parte, se le escucha decir al maestro las siguientes palabras:

“En el momento en el que debo despedirme de ustedes, quisiera decirle a todos, a la humanidad toda, que he amado tanto y he sido tan amado, que la felicidad que me embarga es simple y llanamente enorme, Vienen a mi mente cantidad de palabras, pero como mucha gente sabe. A todos les diría:y en el final, el amor que tú tomas es igual al amor que tú entregas. Ese es mi mensaje para todos ustedes”.

Rudy Márquez falleció a los 81 años, tras padecer un cáncer en su cuerpo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rudy Marquez (@soyrudymarquez)

