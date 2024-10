Por: Cazafamosos

El pasado 19 de septiembre, Colombia despidió a la comediante y actriz Fabiola Posada, conocida como la ‘Gorda’ Fabiola, quien murió a sus 61 años.

La humorista tuvo una relación de más de dos décadas junto a Nelson Polanía, ‘Polilla’, con quien tuvieron un hijo y compartieron profesionalmente en el escenario de ‘Sábados Felices’.

Durante la transmisión de ‘Día a Día’ de este lunes 7 de octubre, ‘Polilla’ compartió con los presentadores Iván Lalinde, Carolina Cruz, Catalina Gómez y Carolina Soto, cómo fueron los últimos momentos con vida de la ‘Gorda’ Fabiola.

La comediante había estado de cumpleaños un día antes de su muerte, y ‘Polilla’ recordó que fue sobre las 10:00 p.m. que él se encargó de llevar a su esposa a la unidad de emergencias de la Clínica Colombia, donde también fue atendida hace 10 años cuando sobrevivió a sus tres infartos.

‘Polilla’ comentó que la ‘Gorda’ fue atendida por el mismo personal médico que la trató hace una década y que incluso, la tuvieron en el mismo cubículo donde pasó uno de los momentos más retadores de su vida, lo que tomaron como un signo premonitorio.

Polanía dijo que sobre la 1:00 a.m. del 19 de septiembre, se retiró a su hogar y dejó a la ‘gordita’ en la clínica, y que luego, sobre las 3:00 a.m., lo llamaron para comentarle que debía acercarse al centro de salud con su familia, pues los medicamentos que le estaban suministrando no estaban haciendo efecto.

“Llegamos a la Clínica Colombia y empezó a decirme la doctora: ‘háblele, porque yo sé que ella lo escucha’. Entraba al cubículo, salía cada 15 minutos, me tomaba un café y volvía a entrar”, dijo ‘Polilla’. “Yo la veía a ella y sabía que estaba en ese trance que describía mucho sobre la entrada del cielo, del infierno y de los ángeles. Le decía: ‘mi amor, yo sé que estás en la lucha, pero, por favor acuérdate, tenemos muchos planes”.

Dijo también que sobre las 6-7 de la mañana, “la nefróloga nos dijo que los riñones habían dejado de funcionar, su deceso estaba muy grande. Afortunadamente, llamé al padre Antonio y le dio los santos oleos sobre las 8:00 a.m.”

Comentó que a la clínica llegaron sus seres queridos y estuvieron presentes en la ceremonia. “Fue muy bonita, tenaz, pero lo hicimos”.

“A las 10:45 a.m. salió la doctora internista y nos dijo que su muerte estaba entre el 90-95 % y que si queríamos podíamos entrar a despedirnos. Entramos las nueve personas de la familia que estábamos y volví a hacerle los masajes que tanto le gustaban”, recordó el humorista.

A pesar de los esfuerzos, ‘Polilla’ dijo que se dio cuenta de que había llegado la hora: “Con mi esposa teníamos un código donde yo le apretaba el dedo pulgar y ella a mí, y con eso nos decíamos ‘te amo’ (…) cuando lo hice y ella no me respondió, empecé a entender por primera vez en mi vida que le hacía así y ella no respondía. Le empecé a hablar en el oído y le dije: ‘mi amor, te estoy cumpliendo. Te prometí que iba a estar contigo hasta el último momento y acá te lo estoy cumpliendo. Vete tranquila, te amo, te adoro’“.

En el momento más crítico, comentó ‘Polilla’: “Mi hijo puso en su celular la canción ‘Me gustas tanto’ de Mickey Taveras, canción con la cual nos enamoramos (…) ahí fue cuando se me murió“.

