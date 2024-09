A través de su perfil en Instagram, Nelson Polanía, mejor conocido como ‘Polilla’, les informó a sus seguidores que recogió las cenizas de la ‘Gorda Fabiola, su esposa, cuyo deceso sacudió al país hace unos días.

El comediante, en medio del dolor, dedicó unas sentidas palabras después de recibir el cofre, como símbolo del descanso eterno de su pareja.

“Hoy recogí las cenizas de mi ‘Gordita’, pensé que mi alma estaba cansada de llorar y me equivoqué, no pude contener un mar de lágrimas cuando me entregaron ese pequeño cofre caoba que abracé fuertemente contra mi pecho”, indicó el bogotano en un principio.

‘Polilla’, devastado por la partida de la humorista, manifestó que cumplió la promesa de estar a su lado hasta el final.

“Sentí que después de muchos días la tenía junto a mi, volví a hablarle, a decirle que le cumplí lo que le prometí hace 28 años: estar a su lado hasta el final“, precisó.

Y agregó: “Sí, le hablé porque es lo único material que me quedó de ella, ese pequeño cofre caoba. Allí están las cenizas de su cuerpo, lo que somos físicamente, lo que vemos, porque lo intangible, lo que sentíamos mutuamente, ese sentimiento que no necesitaba muchas veces palabras sino una simple mirada, un gesto o un abrazo y en general todo lo que yo valoré en ella, esa alegría, esa felicidad que inspiraba a quienes la conocían, todo eso, no cabe ni en el cofre más grande del mundo. Te extraño mucho mi amor”.

De qué murió la ‘Gorda Fabiola

La ‘Gorda’ Fabiola murió por una bacteria que se sumó a la diabetes y los otros problemas de salud que tenía, según las declaraciones que dieron sus hijos.

Fabiola Posada falleció a los 61 años de edad y era recordada en todo el país por su rutina presentada en ‘Sábados felices’, donde era considerada como una de las mejores humoristas del plantel.

Dónde murió la ‘Gorda’ Fabiola

Pulzo contactó a una fuente cercana a la comediante y aseguró que Fabiola Posada pasó sus últimos en la Clínica Colombia, en donde estuvo en constante monitoreo por parte de los médicos, debido a complicaciones en su salud.

