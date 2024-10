Por: Revista MB

El más reciente video de “Los Patojos”, la familia conocida por retratar con humor la cotidianidad de los hogares colombianos, ha generado gran impacto en redes sociales tras la trágica pérdida de la madre, quien fue hallada sin vida en circunstancias sospechosas.

Semanas después del suceso, Gildardo Ortiz, el padre, tomó la difícil decisión de abandonar el hogar junto a su hijo menor, afectado por la situación que atraviesan y por los comentarios malintencionados en redes sociales, donde algunos usuarios lo acusaban sin pruebas de estar involucrado en la muerte de su esposa.

“Sí, familia, les cuento que me voy de la casa. No ha sido fácil lo que ha pasado, ya ustedes lo saben, cosas difíciles y duras, he tomado la decisión de irme (…) Me voy a alejar un poco de las críticas de la gente, que todo el mundo lo juzgue a uno a toda hora”, explicó Gildardo en el video, mostrando su maleta ya lista con todas sus pertenencias.

‘Los Patojos’: último video aclaró marcha del papá e hijo menor

Por su parte, Andrés Ortiz, el hijo mayor, manifestó: “No sé cómo más poder respaldarlos a ellos, yo respeto la decisión que tomaron (…) Acá tienen las puertas abiertas siempre, en todo momento“, en un claro gesto de apoyo hacia su padre y hermano.

El anuncio hizo que se viralizara el último video que la familia había grabado con Gildardo días antes. En este video, Andrés afirmaba con voz entrecortada que “no nos van a separar” y que estaban más unidos que nunca, mientras mostraban sus actividades cotidianas en el cafetal. Hablaba del profundo dolor causado por la pérdida de su madre: “Ver a mi papá seguir adelante, a pesar de todo, me demuestra lo fuerte que es... Ellos lucharon toda la vida para sacarnos adelante a mi hermano y a mí“.

Con gran emotividad, Andrés agregó: “Soy el hijo mayor y me parezco mucho a mi mamá. Hoy me cuesta pensar que ya no está conmigo, que no la puedo abrazar… Sigo esperando su llamada, como si esto fuera un mal sueño del que quisiera despertar. Pero tengo que ser fuerte, como ella lo era, y seguir adelante para cumplir la promesa que le hice. No te preocupes por mi papá y mi hermano, ellos estarán bien, porque tú eres nuestro ángel y yo, que me parezco tanto a ti, siempre te haré sentir orgullosa“.

Hasta el momento, no se sabe cuál será el futuro de su trabajo en redes sociales, ni si la decisión de Gildardo de irse será definitiva. Sin embargo, muchas personas han mostrado su apoyo y solidaridad con la familia en las redes.

