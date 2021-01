James Rodríguez sigue subiendo su nivel tras haber sufrido una lesión, que lo dejó por fuera de las canchas en las últimas semanas de diciembre. Además, el cucuteño recuperó la titularidad, ya que, cuando no pudo jugar, su lugar lo había tomado tanto Iwobi como Sigurosson.

Ayer era un partido fundamental: Everton enfrentaba a Leicester City por la Premier League. A pesar de no haber obtenido la victoria, se logró un buen punto porque los ‘Toffees’ no permitieron que su rival sumara de a tres. La actuación de James Rodríguez fue clave por su gol y participación en el esquema táctico.

La anotación del colombiano fue elogiada por Carlo Ancelotti, quien se sorprendió al ver que James Rodríguez colocara el balón en el ángulo derecho del arco rival, con su pierna menos hábil:

Estas son las declaraciones del técnico del Everton, que se pueden ver en la cuenta de Twitter de ‘Football on BT Sport’:

“Wow… Unbelievable. We are not used to, I am not used to also, see him score with his right foot.” 😂

Even Carlo Ancelotti was taken back by James Rodriguez’s opener this evening 🙌

🎙 @msmith850 pic.twitter.com/RRBXNhigKs

— Football on BT Sport (@btsportfootball) January 27, 2021