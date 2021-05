El expedalista que condujo el comienzo de la carrera de Egan Bernal entre los 8 y 14 años, tiene certeza de que el ciclismo de montaña dio al campeón del Tour de Francia de 2019 habilidades especiales en tramos sin pavimentar, como en los que ha destacado en el Giro que lidera este año.

En su rol de entrenador, el que fue gregario en las filas de los españoles Clas-Cajastur y Mapei-Clas, y del alpino Glacial-Selle Italia, cree que las exhibiciones de su más ilustre pupilo en el Giro de Italia 2021 no son coincidencia, pues denotan su plena recuperación física tras una decepcionante temporada de 2020, y una amplia gama de recursos técnicos que le han llevado a portar la maglia rosa.

Bernal, quien el 13 de enero cumplió 24 años, tomó el liderato en la novena etapa con un feroz ataque en un duro ascenso sobre terreno destapado. Y dos días después, en una superficie similar, aumentó la ventaja sobre sus principales rivales.

Disputada la etapa 15, el domingo en una accidentada carrera que tuvo una fuerte caída, Egan mantiene el liderato en la clasificación general del Giro, condición que se podría mantener teniendo en cuenta que la semana que le queda a la competencia se correrá en terreno montañoso, para lo cual el colombiano ha demostrado tener habilidades de sobra.

Este lunes, precisamente, se llevará a cabo la fracción reina entre las localidades de Sacile y Cortina D’Ampezzo, en la provincia de Belluno, norte de Italia, con un largo trayecto de 212 kilómetros y 4 puertos de alta montaña.

Se trata de una de las etapas más duras del Giro de Italia 2021, de pura montaña, y al Egan haber demostrado ser uno de los mejores escaladores de este año, es grande la expectativa de que este pueda ampliar su ventaja en el liderato y empiece a asegurar el título.

Fabio Rodríguez, de 54 años, dice con énfasis que si Bernal no conociera la forma de encarar el terreno escarpado en el que se mezclan la tierra, el polvo, los huecos y las piedras, él también “habría sufrido” como sus rivales.

“Le sirvió muchísimo”, dijo en alusión a la práctica de Bernal del ciclismo de montaña de niño en su natal Zipaquirá.

Ese secreto, que ahora se transmite a voces, se ha convertido en el primer consejo que da a los menores que llegan a sus clases en Zipaquirá.

(Vea también: [Video] Egan frenó en seco a periodista de TV que lo calificó de “asesino”).

Para Fabio Rodríguez, la evolución de la máxima figura del ciclismo colombiano en la actualidad ha sido gigantesca.

De niño lo recuerda tímido, callado y dispuesto siempre a seguir órdenes.

“No era el que decía, ‘venga, por qué no hacemos otra cosa o algo diferente en cuanto a la estrategia. Hoy lo que uno ve es que él habla, dice qué hacer, qué no hacer, y eso no lo tenía”, manifestó ‘el profe Flavié’, como le llama hasta hoy el líder del equipo Ineos.