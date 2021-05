Egan Bernal encabezó el grupo de favoritos en la subida al Zolcolán, alto de primera categoría en el que estaba ubicada la meta y donde lanzó un ataque tan fuerte, que logró dejar a tras a todos sus rivales en la lucha por el título.

Fue por ello que el jefe de filas del equipo Ineos fue consultado por el departamento de prensa del Giro de Italia acerca la fortaleza la mental y física que está mostrando en el terreno de ascenso, aunque el reportero le hizo la pregunta de una forma poco usual.

“¿Tienes una mentalidad de asesino?”, le dijo en inglés el periodista al portador de la ‘maglia rosa’, pues en el vocabulario deportivo se le suele llamar ‘killer’ [asesino] a un atleta destacado por sus anotaciones, vocación ofensiva y resultados positivos.

Sin embargo, al ‘escarabajo’ al parecer no le gustó el apelativo y se desmarcó de él de inmediato.

“No, no creo que esa sea la palabra”, fue lo primero que contestó. Y agregó: “Estoy en una buena posición y no necesito atacar en cada etapa de montaña, solo debo seguir a Simon Yates; hoy traté de hacer la aceleración necesaria al final y lo hice bien”.

Posteriormente, Bernal, que tiene más de un minuto y medio sobre el resto de sus oponentes en la clasificación general, aclaró que se tendrá que mantener “concentrado y con los pies en la tierra” en lo que resta del certamen.

La competencia continúa este domingo 23 de mayo con 147 kilómetros principalmente planos, ya que las únicas dificultades serán 3 escaladas de cuarta categoría en la parte media del trayecto.

En video, el particular cruce entre el reportero y el pedalista colombiano (clic acá para ver la entrevista con traducción en español):

🎙️ @Eganbernal: "I followed @SimonYatess when he attacked and then I did an acceleration in the finale. I think I did a good race. Now I have a good lead but I need to remain calm and focused, anything can happen in the Giro."

Powered by @eolo_it #Giro pic.twitter.com/0orB7TCtCm

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2021