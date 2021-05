Fernando Gaviria perdió el asiento de su bicicleta justo en el tramo de la fracción de 164 kilómetros planos que tuvo triunfo del rematador local Giacomo Nizzolo.

El antioqueño lanzó fuerte arrancón antes que sus demás rivales, que lo rebasaron en proximidades de la meta, instante en el que el paisa no se pudo acomodar sobre su ciclacomo sus demás oponentes.

Con su quinto lugar, el velocista ‘cafetero’ cayó de la segunda a la cuarta casilla en la clasificación por puntos, en la que marcha con 110 unidades, a 25 del eslovaco Peter Sagan, que lidera con 135.

Los italianos Nizzolo y Davide Cimolai son segundo y tercero con, 126 y 113 puntos, respectivamente, en la lucha por la ‘maglia ciclamino’, a la que le apunta Gaviria en este certamen.

Y en esa pelea de jornadas planas, al Giro de Italia solo le resta una fracción con esa característica, la 18, ya que todas las demás tendrán montaña y la última será contrarreloj.

Por su parte, la general sigue comandada por el ‘escarabajo’ Egan Bernal, que tiene ventaja de 45 segundos sobre su más inmediato rival, el ruso Aleksadr Vlasov.

En video, el momento de la llegada:

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2021