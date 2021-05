Y como era de esperarse, todo el polvo levantado por carros, motos y las mismas bicicletas fue absorbido por los ciclistas que lograron sortear la exigente fracción.

De hecho, Egan Bernal, que atacó ferozmente en esos sectores para dejar atrás a todos sus rivales y reafirmarse en el primer lugar, se mostró visiblemente afectado luego de la fracción.

Cuando cruzó la meta el jefe de filas del equipo Ineos, popularmente conocido como el ‘devora hombres’, fue atendido por personal de apoyo de su equipo con agua para su hidratación.

Sin embargo, el esfuerzo hecho y la cantidad de tierra recibida en el camino no lo dejaron aceptar de inmediato la botella que le alcanzaron, pues necesitaba un segundo aire.

Por fortuna, se logró recuperar para limpiarse un poco y subir al podio con buena cara para recibir la camiseta que lo acredita como el mejor pedalista de la clasificación general.

“Fue un día duro en el ‘sterrato’, pero pudimos hacer algunas diferencias y estoy feliz. Con esta ventaja podré estar más tranquilo y concentrado en los próximos días, declaró a los medios oficiales del Giro de Italia después de la etapa.

Ahora, este jueves 20 de mayo, el corredor zipaquireño deberá seguir defendiendo su posición en una jornada de 212 kilómetros que tendrá 4 premios de montaña, 2 de ellos de tercera categoría y 2 de segunda.

En video, las condiciones en las que terminó el colombiano:

