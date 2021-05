Sin embargo, la Unión Ciclística Internacional (UCI), ente rector del evento, determinó postergar la parada debido a la crisis social y a las situaciones de violencia derivadas del paro nacional.

“La UCI está trabajando actualmente con el comité organizador para encontrar fechas alternativ as que garanticen que la serie se desarrolle en el formato anterior establecido”, apuntó la comunicación oficial .

Entre las grandes estrellas que estaban confirmadas para el certamen se encontraba el italiano Filippo Ganna, mejor contrarrelojista del orbe en la actualidad y compañero del colombiano Egan Bernal en el equipo Ineos.

El torneo de selecciones de fútbol está previsto para desarrollarse de manera conjunta entre Colombia y Argentina del 13 de junio al 10 de julio de 2021, cercanía que ha hecho que la Confederación Suramericana (Conmbeol) empiece a contemplar que Argentina pueda albergar todo el certamen.

De hecho, el periodista Javier Hernández Bonnet aseguró que la Conmbeol “no ve con buenos ojos” que la Copa América se dispute en Colombia y que los patrocinadores estarían presionando para que no se juegue en territorio ‘cafetero’ debido a la alteración del orden público.

Es por ello que el comentarista avisó que la sede le podría ser retirada al país, a pesar de que el Ministerio del Deporte manifestó recientemente que el Gobierno Nacional está en capacidad de garantizar la seguridad para el campeonato y evitar que los equipos se vean afectados por los incidentes del paro nacional.

Acá, la comunicación de la UCI:

Postponement of the 2021 Tissot UCI Track Cycling Nations Cup round in Cali https://t.co/NgLjkOSZYh #TissotNationsCup pic.twitter.com/giHKEIiXMo

— UCI_media (@UCI_media) May 17, 2021