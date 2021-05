Colombianos y extranjeros llenaron de elogios a Egan Bernal luego de ganar la etapa 16 del Giro de Italia este lunes, día en el que mostró una gran seguridad en la montaña y celebró con mucha felicidad continuar como el mejor de la clasificación general.

Hasta el presidente de Colombia le envió un mensaje de felicitación al ciclista colombiano, quien ahora deberá defender su primer puesto por una semana más y así podrá coronarse campeón de esta competencia internacional.

Además de expresar su felicidad a los medios de comunicación, donde habló de su actuación en los últimos metros de la carrera, Egan le envió un mensaje a su gente en redes sociales.

En español, inglés e italiano, el zipaquireño les dedicó esta segunda victoria en el Giro de Italia, que tiene un gran valor por ser catalogada como la prueba reina, aunque en la edición de este 2021 hubo un recorte de 59 kilómetros por las condiciones del clima.

Aunque los elogios por su gran ascenso le llovieron durante toda la mañana de este lunes, él dio otra muestra de humildad y con un mensaje en su cuenta de Twitter hizo felices a sus seguidores.

Esta es para todos ustedes 🤘🏽

This one is for all of you 🤟🏽

Questa è per tutti voi 🤌🏽 pic.twitter.com/LbW6eV2DN5

