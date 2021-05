green

Al término de la carrera, en la que ganó y asumió el liderato del Giro de Italia, Egan Bernal no se contuvo el llanto y expresó la sorpresa que tiene por el resultado alcanzado.

“Acabo de ganar mi primera etapa del Giro de Italia, hice demasiados sacrificios para estar aquí en esta posición, estoy muy feliz”, dijo el también campeón del Tour de Francia en 2019.

Además, dijo que quería hacer una gran carrera hoy, pero no sabía si podía ir por la etapa. “Todo esto es gracias a mis compañeros, ellos tenían mucha confianza en mí, no estaba seguro yo mismo y me dijeron: ‘tú lo puedes hacer, vamos a trabajar para ti’; y esta victoria es más por ellos”, dijo Egan Bernal.

Seguido, no se contuvo las lágrimas y se desahogó delante de los medios de comunicación presentes.

“No lo puedo creer, en serio no lo puedo creer de verdad. Han pasado muchas cosas para llegar acá y falta mucho del Giro y todo, pero yo creo que esta victoria y el tener la camiseta rosa así sea por un día, de verdad que vale la pena todo”, dijo el destacado ciclista colombiano.

Egan Bernal gana su primera etapa del Giro de Italia

El campeón colombiano ganó la etapa en la competencia europea, una de las más importantes del ciclismo mundial, y ahora es líder a 15 segundos del puesto 2 que ocupa Remco Evenepoel.

La carrera de hoy fue una jornada dura de 158 kilómetros, entre entre Catel di Sangro y Campo Felice. Esta victoria deja a Egan Bernal con grandes posibilidades de ganar el Giro de Italia, aunque todavía quedan varios días de competencia.

Sobre lo que viene, este lunes se realizará la décima etapa de la ‘Corsa Rosa’ entre las localidades de L’Aquila y Foligno, un recorrido de 139 kilómetros.

Este es el video de Egan Bernal llorando por su triunfo en el Giro: