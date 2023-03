Gianluigi Buffon a sus 45 años sigue dando resultados como arquero, en este momento se encuentra defendiendo el arco del Parma en la Serie B italiana; sin embargo, pasó por el canal de twitch de Vieri su excompañero en la selección italiana y recordó muchos aspectos de su increíble carrera debajo del arco.

Buffon reveló que su paso por el equipo del Paris Saint German fue una muy buena experiencia y no es un secreto que el PSG ha invertido en estrellas del fútbol para organizar proyectos deportivos que le den la tan anhelada primera Champions League.

(Vea también: La exuberante suma económica que habría pedido Messi para irse a Arabia; más que Cristiano)

El jugador abandonó el club después de enterarse que no sería tomado en cuenta para los partidos de la Liga de Campeones. Al recordar su paso dijo: “Fue la experiencia más bonita de mi vida. Me sentía un hombre libre. Aprendí rápidamente el francés, hablaba con la gente por la calle, visitaba museos… Tenía la sensación de jugar en un equipo buenísimo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mundo Deportivo (@mundodeportivo)

El arquero habló sobre su partido contra el Manchester United para los octavos de final de la Champions acotando que fueron mejores en la ida y dominaron, pero fueron eliminados en la vuelta “Esa fue la mayor decepción de mi carrera” expresó después del 2-0 en Old Trafford, pero en Paris recibieron un resultado de 1-3 dejándolos por fuera de la competencia.

(Vea también: Destrozan a Messi por eliminación del PSG en Champions: cuestionan si jugó vs. Bayern Múnich)

El arquero todavía lamenta su salida del conjunto parisino afirmando: “Irme fue el mayor error de mi vida, renuncié a 10 millones de euros. Me dijeron que en la Champions jugaría Areola y no lo acepté. Para mí, juega el que se lo merece. Por eso volví a la Juve. Luego me arrepentí, porque se lesionó Areola y ficharon a Keylor Navas en su lugar”.

Buffon ya tiene fecha de retiro

Gianluigi formó parte del club parisino en la temporada 2018-2019 dirigido por Thomas Tuchel disputó 25 encuentros y le marcaron 25 goles. Entre otros temas habló de la Juventus, Allegri y Cassano.

Lee También

Por último, estableció fecha para su retiro oficial de las canchas, diciendo: “Me gustaría retirarme después de la próxima temporada, no más. Soy competitivo y no quiero que me consideren un segundo”.

Por: Sara García