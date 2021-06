Gianluigi ‘Gigi’ Buffon, cuya contratación ha sido anunciada como el regreso de Supermán, pues solía competir en Parma llevando una camiseta del superhéroe bajo la elástica ‘crociata’, sigue agrandando su leyenda y firmó un contrato de dos temporadas, con el objetivo de estar en un buen nivel y cumplir su objetivo de ir al Mundial de Catar 2022.

“Y ahora a seguir disfrutando”, escribió Buffon en sus redes sociales para celebrar su regreso al Parma, el equipo en el que estuvo de 1995 a 2001 y con el que conquistó una Copa UEFA en 1999, antes de dar el salto al Juventus y ganarlo todo, excepto su “prohibida” Liga de Campeones.

El guardameta, que cumplió 43 años el pasado 28 de enero, quedó libre en el mercado luego de no renovar su contrato con el Juventus, con el que disputó las últimas 2 temporadas en calidad de segundo portero, detrás del polaco Wojciech Szczesny.

Pero siempre que Maurizio Sarri, su entrenador en el curso 2019-2020, y Andrea Pirlo, que lo entrenó en la última campaña, necesitaron sus servicios, ‘Gigi’ respondió en el campo con prestaciones de alto nivel, hasta coronarse este año, como protagonista, con la Supercopa y la Copa Italia.

Al acabar el año, se tomó unas semanas para reflexionar sobre su futuro. Estuvo cerca de colgar las botas y retirarse, según informó recientemente, pero terminaron triunfando las ganas de ser protagonista en el terreno de juego.

Y finalmente, tras rechazar propuestas de clubes como el Olympiacos o el Besiktas, que le permitiría jugar la Liga de Campeones, apostó por una solución que le garantiza seguir en Italia, cerca de su familia, y, a la vez, seguir compitiendo.

