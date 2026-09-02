Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

El traspaso del futbolista español Carlos Álvarez al club América de México está prácticamente concretado, según declaró Héctor Rodas, director deportivo del Levante, este miércoles. De acuerdo con Rodas, el acuerdo entre ambos clubes es un hecho, y lo único que impide la oficialización del fichaje son algunos detalles contractuales que el propio Álvarez debe resolver con su nuevo equipo en territorio mexicano. Así lo afirmó Rodas ante representantes de los medios de comunicación, quien aclaró: "Carlos Álvarez está traspasado al América. Tiene que solucionar unas cosas con el equipo de destino y cuando esté todo se hará oficial”. Estas palabras evidencian que, aunque no se ha emitido todavía un comunicado oficial, la decisión ya está tomada por todas las partes involucradas.

Sigue a PULZO en Discover

El club Levante, que milita en la Primera División de España —conocida actualmente como LaLiga EA Sports—, manifiesta sentimientos encontrados frente a la salida de un jugador fundamental como Álvarez. Según expuso Rodas, al director deportivo "le hubiera encantado contar con el jugador", pero el hecho de que el contrato del sevillano terminaba en junio de 2027 y que este optara por no renovar llevó a que se evaluaran alternativas. Así, todos los actores involucrados coincidieron en que la transferencia era la salida más prudente durante este mercado de fichajes.

Carlos Álvarez arribó al Levante a mediados de 2023, proveniente del Sevilla FC, y desde entonces acumuló 105 partidos, logrando 14 goles y sumando 14 asistencias. Su desempeño le permitió dejar huella en la historia reciente del club valenciano, destacándose especialmente por un hecho determinante: Álvarez anotó el gol que permitió el ascenso del Levante a Primera en una dramática jornada de mayo de 2025, cuando marcó el 2-3 definitivo frente al Burgos en el minuto 97. Con solo 23 años, el sevillano cierra un ciclo significativo en el fútbol español para abrir un nuevo capítulo al otro lado del Atlántico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se hará oficial el fichaje de Carlos Álvarez por el América de México?

De acuerdo con el director deportivo del Levante, Héctor Rodas, el fichaje de Carlos Álvarez ya está acordado entre clubes y únicamente falta que el futbolista resuelva cuestiones contractuales con el América. Será entonces, una vez aclarados estos detalles, cuando la transferencia se anuncie oficialmente a la prensa.

¿Qué logros tuvo Carlos Álvarez durante su etapa en el Levante?

Carlos Álvarez disputó 105 partidos con el Levante, anotando 14 goles y brindando 14 asistencias. Su logro más recordado fue el gol decisivo que garantizó el ascenso del Levante a la Primera División en mayo de 2025, concretado en el minuto 97 contra el Burgos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z