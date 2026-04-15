El costo de movilizarse durante el Mundial 2026 sigue provocando alertas en distintas sedes. Esta vez, el comité organizador de Boston confirmó que pondrá en marcha un servicio especial de buses hacia el Gillette Stadium, con una tarifa de 95 dólares por trayecto ida y vuelta, según The Athletic.

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(Vea también: Brutal aumento en precios de tiquetes de tren durante Mundial 2026: de 13 a más de 100 dólares)

La medida se conoce días después de que la MBTA (Massachusetts Bay Transportation Authority) anunciara un incremento significativo en sus tarifas ferroviarias para el torneo. El tiquete de tren entre el centro de Boston y el estadio, habitual en partidos de los New England Patriots, pasará de unos 20 dólares a cerca de 80 durante la Copa del Mundo.

El recorrido, de aproximadamente 27 millas hasta Foxborough, tendrá así dos opciones de transporte con precios elevados frente a lo habitual. En el caso del nuevo servicio de buses, incluso supera el costo proyectado del tren.

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Otro punto que provoca inquietud es que, tanto en el sistema ferroviario como en los buses anunciados, no se contemplan tarifas diferenciales para niños, adultos mayores o personas con necesidades de accesibilidad.

El panorama en Boston refleja una tendencia que empieza a repetirse en varias sedes del Mundial: el aumento en los costos de transporte para eventos específicos. Un factor que, en la práctica, podría elevar de forma considerable el gasto total de los aficionados y turistas durante la competencia.

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