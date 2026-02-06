Luis Javier Suárez sigue sorprendiendo en Portugal, pues cada vez suma más goles y asistencias que le permiten a su equipo sumar puntos y avanzar de ronda en los torneos en los que está compitiendo.

(Ver también: [Video] Doblete del colombiano Luis Suárez en Champions contra PSG: ídolo en triunfo ante el campeón)

Es más, esta es la mentalidad que está destacando en el jugador:

@pulzodeportes Luis Javier Suárez tiene que ser el 9 de la Selección Colombia para el Mundial 🇨🇴 ¿Marcar goles cuando se está terminando el partido? Llamen al crack 😏 ♬ original sound – Pulzo Deportes

Sin embargo, en el último compromiso que disputó, frente al AVS por la Copa de Portugal, el colombiano se vio envuelto en una jugada que terminó perjudicando de gran manera a un rival.

Cuando transcurrían los últimos minutos del encuentro, Suárez quedó perfilado para rematar al arco, pero justo cuando iba a golpear el balón se metió Atoine Baroan en la trayectoria de la pierna y, con la fuerza del colombiano, terminó causándole una seria fractura.

Estas son las imágenes de la situación:

Un verdadero drama vivió el colombiano Luis Suárez, cuando en una disputa de balón, su rival Atoine Baroan, francés de 25 años, sufrió fractura de tibia y peroné. La acción fue fortuita sin ninguna intención. Sporting venció 3-2 a AVS en tiempo extra y avanzó a semifinal en Copa… pic.twitter.com/4eDmhf6bU5 — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) February 6, 2026

Apenas vio la gravedad de la situación, el colombiano se puso las manos en la cabeza y quedó en ‘shock’, pues no podía creer lo que había acabado de pasar. Sin embargo, el compromiso tuvo que continuar y, en el tiempo extra, el equipo de colombiano marcó la diferencia para asegurar la clasificación a la semifinal.

Lo cierto es que esta fue una jugada completamente fortuita y sin ninguna mala intención, pero aún así el jugador quedó muy afectado porque él la protagonizó.

(Ver también: Delantero de Selección Colombia dio gran salto en Europa: así lo presentaron en su nuevo club)

Más allá de eso, Suárez está dando mucho de qué hablar en Europa debido a su gran cantidad de goles en la temporada, lo cual, seguramente, le garantizará el puesto de 9 titular de la Selección Colombia para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

