En un nuevo episodio que manchó el fútbol profesional colombiano, el presidente del Unión Magdalena, Alberto Mario Garzón, lanzó duras acusaciones contra el técnico del Once Caldas, Hernán Darío ‘el Arriero’ Herrera, luego de la suspensión del partido entre ambos equipos en Santa Marta.

El encuentro, que iba 0-1 a favor del Once Caldas con gol de Dayro Moreno, fue interrumpido por incidentes de seguridad que llevaron a los jugadores visitantes a abandonar el terreno de juego, alegando falta de garantías para continuar.

Acá, unas imágenes de lo ocurrido:

#LoÚltimo Hinchas invadieron la cancha del estadio Sierra Nevada, lo que obligó a suspender el partido entre Unión Magdalena y Once Caldas en el minuto 80.

El árbitro Carlos Ortega, con el respaldo de la Dimayor, suspendió definitivamente el encuentro y, al considerar que el Unión Magdalena, como local, no garantizó la seguridad, se le dio el partido por perdido con un marcador de 0-3.

En medio del caos, todo parece indicar que ‘el Arriero’ fue golpeado en una de sus piernas por una botella que arrojó un asistente desde una de las tribunas del escenario deportivo.

Acá, unas imágenes que circularon en redes sobre el supuesto golpe:

Hernán Dario 'El Arriero' Herrera, técnico de Once Caldas habría sido agredido por hinchas de Unión Magdalena que invadieron el terreno de juego cuando el equipo blanco ganaba 1-0. Una vergüenza!!

Sin embargo, Garzón aseguró que las afirmaciones de Herrera sobre esa agresión en su contra son falsas y parte de una “maniobra” para asegurar la victoria por 0-3.

Lejos de aceptar la resolución, Alberto Mario Garzón salió al paso con declaraciones contundentes en el canal Telecaribe, donde acusó directamente a Herrera de mentir sobre la supuesta agresión.

“El técnico de Once Caldas, en una maniobra, en una pilatuna de parte del ‘Arriero’, dijo que le habían pegado y eso no es cierto. Nosotros hemos hecho un estudio, un análisis y una investigación exhaustiva, con videos, con testimonios, y no es cierto”, afirmó el dirigente en el canal mencionado.