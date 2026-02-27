Mientras que hay expectativa con el debut de James Rodríguez en la MLS, la realidad de otra de las grandes figuras de la Selección Colombia pone a soñar a más de un fanático de cara al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Se trata de Luis Javier Suárez, el delantero colombiano que brilla en Portugal y que demostró de nuevo su chapa de goleador con dos tantos en la victoria del Sporting por 3-0 contra Estoril este viernes 27 de febrero de 2026 por la fecha 24 de la liga lusa.

Video del primer gol de Luis Suárez con Sporting contra Estoril

El primer tanto del delantero samario llegó al minuto 6 del primer tiempo luego de que aprovechó un centro desde la derecha para sorprender con una diagonal que le permitió rematar a placer y sin oposición.

A pesar de que los rivales pidieron un supuesto fuera de lugar, quedó en evidencia que la buena ubicación y la rapidez del goleador fueron las claves para poner muy temprano arriba a su equipo.

Ese golpe de confianza abrió muy pronto el camino para una nueva celebración frente a los fanáticos locales en Lisboa, donde el artillero se convierte cada vez más en ídolo.

Video del segundo gol de Luis Suárez con Sporting ante Estoril

El colombiano aprovechó al minuto 16 del primer tiempo un pase englobado y al espacio para definir de frente contra el arquero y así poner el provisional 2-0 que sirvió para dar un parte de tranquilidad muy pronto.

Luis Suárez brilla en Sporting de Portugal no solo a nivel local, sino que el club ya conoció que tiene como rival al Bodo Glimt de Noruega en la Champions League para los octavos de final.

Cabe destacar que ese equipo viene de ser la gran sorpresa luego de eliminar al Inter de Milán en la serie, con lo que se convierte en la gran amenaza de cara al futuro de los lusos en el certamen.

De hecho, el otro reto para Sporting de Lisboa está en la Liga de Portugal, donde es segundo con 61 puntos, apenas a 4 del líder, Porto, que además será su próximo rival en la Copa de ese país el martes 3 de marzo.

¿Quién es Luis Javier Suárez?

Luis Javier Suárez Charris es un destacado futbolista profesional colombiano que se desempeña como delantero, reconocido por su potencia física, velocidad y capacidad goleadora en el fútbol europeo.

Nacido el 2 de diciembre de 1997 en Santa Marta, inició su formación en el equipo Leones de la segunda división de Colombia, pero muy joven dio el salto al viejo continente para integrarse a las categorías inferiores del Granada CF en España, país donde desarrollaría la mayor parte de su trayectoria deportiva.

Su consolidación llegó tras una serie de cesiones exitosas en clubes españoles de segunda división, destacando especialmente su paso por el Real Zaragoza en la temporada 2019-2020.

En dicho club, Suárez anotó 19 goles, convirtiéndose en uno de los artilleros más cotizados del mercado y logrando que el Granada CF decidiera recomprar su ficha para competir en la Primera División y en la UEFA Europa League, donde tuvo participaciones memorables frente a equipos de talla internacional.

Posteriormente, el atacante samario tuvo una breve experiencia en la Ligue 1 de Francia tras ser fichado por el Olympique de Marsella en 2022. Sin embargo, su deseo de retornar al fútbol español lo llevó a unirse a la UD Almería, equipo donde se convirtió en una pieza fundamental del esquema ofensivo y eso le permitió el salto a Sporting de Lisboa, en Portugal.

A pesar de haber enfrentado algunas lesiones óseas importantes, su resiliencia le ha permitido mantenerse en la élite competitiva, siendo un referente de ataque gracias a su movilidad constante y presión sobre los defensores rivales.

En el ámbito internacional, Luis Javier Suárez ha representado a la Selección Colombia en diversas convocatorias de eliminatorias mundialistas, debutando oficialmente en 2020.

Su perfil técnico combina la garra del fútbol suramericano con la disciplina táctica europea, lo que lo posiciona como uno de los delanteros colombianos con mayor proyección en las ligas de mayor nivel.

