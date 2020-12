green

Luego de más de una semana de que el mundo futbolístico se estremeciera con la muerte de Diego Maradona, no paran de conocerse en los medios de comunicación testimonios de amigos o familiares, conversaciones entre unos y otros, informaciones en torno a sus hijos reconocidos y reclamos de personas que aseguran que el ’10’ es su padre y quieren confirmarlo con pruebas de ADN.

Recientemente fueron difundidas las últimas fotos que Maradona se tomó con su hijo de 7 años, Diego Fernando. Las imágenes fueron compartidas en un programa de televisión del canal América TV por Mario Baudry, el actual novio de Verónica Ojeda, la mujer con la que el ídolo argentino tuvo al menor de sus cinco hijos.

De hecho, esta semana también se supo que el campeón del mundo en 1986 le envió una nota de voz a Baudry semanas antes de morir pidiéndole que cuidara mucho a Verónica y al pequeño Diego Fernando.

Las últimas fotos que se tomó Maradona con su hijo de 7 años se remontan a su cumpleaños número 60, que fue el 30 de octubre este año. Es decir, casi un mes antes de morirse.

Sin embargo, ambos se tomaron un par más de instantáneas en los días posteriores al cumpleaños y antes de que el ’10’ fuera sometido a una cirugía porque le encontraron un coágulo en el cerebro.

El actual novio de la expareja de Maradona destacó que el popular Diego estaba muy feliz con la compañía del pequeño y no cree que estuviera sumido en la depresión que muchos aseguran que padecía. “Si ves las fotos, son felices. Ese hombre no es una persona que se haya abandonado. No puedo creer que esa persona se haya abandonado y se haya querido morir”, concluyó Baudry.

Últimas fotos de Maradona con su hijo de 7 años antes de morir

A continuación, las imágenes que fueron divulgadas en el mencionado canal de televisión argentino: