En las últimas horas se filtró desde Argentina el último mensaje que le envió Diego Maradona a Mario Baudry, el actual novio de Verónica Ojeda, la mujer con la que el ídolo argentino tuvo el último de sus cinco hijos

El eterno ’10’ le habló en los mejores términos y le pidió que cuidara a Ojeda y al hijo que Maradona tuvo con ella, que se llama Diego Fernando y tiene tan sólo 7 años. El popular Diego le reconoció a Baudry que le gustaba ver que ella estaba bien con él.

“Hola, Mario. Habla Diego, ya sé que te parecerá increíble esto, pero la veo bien a Vero y me dijo que está con vos. Cuídala mucho y de paso me cuidas a mi ángel, que no tiene parangón con nada. Mirá que yo tengo un montón de hijos, pero este me va a sacar la última cana”, le dijo en audio Maradona al novio de su expareja, grabación que fue difundida por el programa de televisión argentino Secretos Verdaderos.

Verónica Ojeda y el exfutbolista se hicieron novios en 2005. Ella estuvo al lado del astro en momentos muy difíciles de su vida, especialmente cuando tuvo algunos quebrantos de salud. De su unión nació el menor de los cinco hijos que tuvo el ’10’: Diejo Junior, Dalma, Giannina, Jana y el mencionado pequeño.

Las exparejas de Maradona han tenido bastante protagonismo en la última semana. Por ejemplo, Rocío Oliva, la última novia del ícono aseguró recientemente en una entrevista que él murió triste y que en el último tiempo había que sedarlo.

