El Mundial tal y como se conocía no se disputará más. Después de muchos rodeos, la Fifa dio a conocer el nuevo formato que tendrá a partir del 2026 en el torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

An important date for the diary 👀📆

The FIFA Council has confirmed when the @FIFAWorldCup 2026 final will take place – as well as the format for the first-ever 48-team edition. pic.twitter.com/fdXZkLfTvh

— FIFA (@FIFAcom) March 14, 2023