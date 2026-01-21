El futbolista francés Lucas Hernández, actual defensor del Paris Saint-Germain y campeón del mundo con Francia en 2018, fue denunciado junto a su esposa, Victoria Triay, por presuntos delitos de trata de personas y trabajo no declarado. La acusación fue presentada ante la Fiscalía de Versalles por una familia colombiana que asegura haber trabajado para la pareja durante más de un año en condiciones irregulares.

Según reveló la revista Paris Match, los demandantes —un matrimonio y sus tres hijos— habrían desempeñado múltiples funciones en el entorno doméstico y personal del jugador entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025. Sus labores incluían tareas de seguridad, limpieza, cocina y cuidado de menores, sin contrato laboral, sin permiso de residencia y con jornadas que, según su testimonio, oscilaban entre 72 y 84 horas semanales.

La relación entre las partes se habría iniciado meses antes, en junio de 2024, cuando Victoria Triay conoció en Colombia a Marie, una joven de 27 años que trabajó como su enfermera durante una estancia médica. De acuerdo con el relato de la denunciante, Triay le propuso viajar a Francia con la promesa de ayudarla a regularizar su situación migratoria en un plazo de seis meses. En septiembre de ese mismo año, Marie llegó a Francia sin visado y comenzó a trabajar en el domicilio de la pareja, ubicado en la región de Yvelines.

Poco después, siempre según la denuncia, la pareja solicitó más personal, lo que llevó a que los padres y hermanos de Marie también se trasladaran a Francia bajo promesas similares de regularización administrativa, que nunca se habrían concretado.

En la vivienda, Marie y su madre realizaban funciones de empleadas domésticas, cocineras y niñeras. Marie afirma que debía estar disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, a cambio de un salario mensual de 2.000 euros, sin días libres. Su madre percibía el mismo monto por jornadas de 12 horas diarias. Los hombres de la familia trabajaban como guardias de seguridad, algunos en turnos nocturnos, también sin descanso semanal.

La denuncia sostiene que ninguno de los cinco trabajadores fue registrado en la Seguridad Social, que no existían nóminas y que los pagos se realizaban en efectivo. La abogada de los demandantes, Lola Dubois, declaró a Paris Match que la ausencia total de contratos y cotizaciones evidencia “una intencionalidad delictiva”, subrayando que se trata de un futbolista profesional con asesoría jurídica permanente.

Otro punto clave del caso es que, en febrero de 2025, los trabajadores firmaron acuerdos de confidencialidad pese a no contar con contrato laboral. Además, aseguran haber recibido documentos españoles falsos con el objetivo de aparentar una situación legal regular en Francia.

La situación se habría agravado en octubre de 2025, cuando Marie y su madre fueron despedidas tras una discusión. Días después, según la denuncia, se redactaron contratos laborales que reflejaban jornadas parciales y salarios muy inferiores a los realmente percibidos, lo que la defensa de la familia considera un intento de regularización posterior.

La denuncia también menciona un episodio ocurrido en diciembre de 2024, cuando los hombres de la familia habrían utilizado armas de fuego y cuchillos para repeler un intento de robo en la vivienda. Imágenes de cámaras de seguridad respaldarían parte de este relato. La policía incautó un arma registrada legalmente a nombre del matrimonio Hernández, que luego fue devuelta.

Los denunciantes afirman haber sufrido presiones, intimidaciones verbales y un fuerte impacto psicológico. Desde noviembre de 2025, ninguno trabaja para la familia del futbolista.

Consultado por Paris Match, el agente de Lucas Hernández aseguró que el jugador y su esposa desconocían la existencia de la denuncia y que estaban “completamente desconcertados” por las acusaciones. La Fiscalía de Versalles analiza ahora el caso para determinar si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal.

