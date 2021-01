La voz de apoyo hacia el ‘Tigre’ provino de Fatih Terim, director técnico del equipo de Estambul y quien tocó el tema del delantero samario luego de que le consultaran en rueda de prensa sobre la actualidad del mismo.

Inicialmente, el estratega informó que al ‘cafetero’ lo van a tratar de su más reciente molestia en territorio ibérico y opinó que la buena fortuna no lo ha acompañado si se tiene en cuenta que desde que llegó a suelo otomano se ha perdido más partidos de los que ha jugado.

“Falcao está teniendo desgracias… lo van a tratar en España”, apuntó inicialmente, pues el cuerpo médico informó que padece una “distensión moderada (desgarro parcial y sangrado) en el grupo muscular superior derecho”.

Posteriormente, el timonel se puso el traje de abogado y defendió a Radamel Falcao García de las críticas que ha recibido por parte de aficionados, que ya lo consideran “persona no grata”, y de los propios directivos, que lo tildaron de “insensible” y de tener poco sentido de pertenencia por el club por recientes actitudes.

“Es un futbolista de carácter y también es buena persona. No tengo nada que decir de su fútbol y sé que es más útil que nadie. No importa si juega o no, lo respetamos. Está a la cabeza de nuestros valiosos futbolistas, juegue o no”, destacó el entrenador.