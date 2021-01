green

El diario otomano Sporx ventiló que los mandamases del equipo de Estambul quedaron asombrados cuando le propusieron al atacante colombiano “separar caminos” debido a que sus frecuentes lesiones no lo han dejado brillar, pues se ha perdido más partidos de los que ha disputado desde que fue fichado.

“La respuesta de Falcao sorprendió a todos en la dirección del Galatasaray”, consignó el medio, que interpretó dicha contestación como: “Denme mi plata y me voy”.

Según, el texto, el futbolista no accedió a un acuerdo económico que facilite la terminación de su contrato, firmado por 3 temporadas y vigente hasta mediados de 2022.

Radamel Falcao García, cuyo sueldo es de 5 millones de euros al año, “le comunicó a la gerencia que aceptaría dejar el equipo solo si le pagan todas las cuentas por cobrar futuras”, filtró el informativo.

Es decir que el popular ‘Tigre’, próximo a cumplir 35 años de edad, exigió cerca de 9 millones de euros para no continuar en el Galatasaray, suma que no tendría disponible la escuadra del Bósforo, quedando “atada de manos y brazos con el jugador”, apuntó Sporx.

Esta situación se suma a la fracturada relación de Falcao con su club, pues los aficionados ya lo estarían considerando “persona no grata”, mientras que los directivos no comparten sus procederes, ya que en su más reciente lesión, el samario se fue al camerino y no volvió para acompañar a sus compañeros en el resto del partido, acto interpretado por sus jefes turcos como “insensible” y de poco compromiso.

¿Falcao se despidió del Galatasaray?

El colombiano le echó más sal a la herida al borrar de su perfil en redes sociales la información que lo identifica como integrante del Galatasaray.

Además, empezó a seguir las cuentas del Inter de Miami, equipo de la MLS de Estados Unidos que en el pasado se ha interesado en él.

Por ahora, el ‘Tigre’ se encuentra en “tratamiento por una distensión moderada (desgarro parcial y sangrado) en el grupo muscular superior derecho”, informó el departamento médico de su escuadra.