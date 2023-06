Millonarios perdió 2-0 en su visita al América Mineiro, por la fecha 5 de la Copa Sudamericana 2023, complicando su panorama para clasificar de forma directa a los octavos de final. Y a pesar de las bajas, cambios obligados y problemas del remate de temporada, Alberto Gamero, Álvaro Montero y Juan Pablo Vargas sacaron algunas excusas sobre lo que se vio en el campo.

Así como David Mackalister Silva, Fernando Uribe y Luis Carlos Ruiz no pudieron viajar por problemas físicos, antes del partido se confirmó que Andrés Llinás, Jorge Arias y Leonardo Castro quedaban descartados por molestias recientes. Ante ese escenario, el DT tuvo que implementar cambios y puso a jugadores que no venían siendo habituales titulares.

Las excusas desde Millonarios por perder con América Mineiro

Al final del partido, Álvaro Montero dijo que habían jugado bien y que la explicación a los errores era por la juventud de los que ingresaron:

“En general, hicimos un buen partido, nos descuidamos en dos situaciones puntuales y nos cobraron. Hoy vino un equipo bastante joven, tuvieron la posibilidad muchos chicos de las divisiones inferiores y es positivo”.

Además, el portero, que fue figura y evitó que llegaran un par de goles más, dijo que siempre supieron que en Argentina se jugarían todo contra Defensa y Justicia, en la última jornada de la Sudamericana.

Y en la rueda de prensa oficial, Alberto Gamero sacó las cosas que vio como positivas de su equipo, a pesar de la derrota y grandes fallas que desencadenaron los goles del América Mineiro:

“El equipo tuvo personalidad y criterio, intentó con la posesión de balón y no logramos anotar. Cometimos errores en la parte de atrás y los cobraron. Pero hay tranquilidad, los muchachos que entraron, respondieron y fue un buen partido. Creo que merecíamos un poquito más… Ellos aprovecharon las que tuvieron, tuvimos un equipo joven, pero con mucha personalidad en Brasil”.

El defensor Juan Pablo Vargas también dijo que los azules no merecieron caer en Brasil, pero ya están pensando en clasificar a la final de la Liga BetPlay I-2023, empatando o ganando contra Boyacá Chicó: “A pesar de que cometimos un par de errores, no merecíamos ese marcador, sabemos que el fútbol no es de merecimientos, pero ahora tenemos una bonita oportunidad, el domingo, de lavarnos la cara en Tunja y volverá ser el Millonarios que venía siendo”.

En otra de las respuestas de Gamero, resaltó que los cambios del segundo tiempo funcionaron para atacar más y, según él, era justo que llegara la igualdad: “Merecíamos, por lo menos, empatar el partido, pero deja el sinsabor jugar un partido como el de hoy e irnos sin nada en el bolsillo”.

Mientras que Vargas, destacó que jugar contra clubes brasileños es complicado por la inversión, porque contratan jugadores que han pasado por Europa y esto sube el nivel de cada equipo y de la competencia interna. Lo llamativo es que el costarricense dijo que se notó la diferencia de titulares habituales y los reemplazos de los lesionados, sin demeritar el trabajo de sus jóvenes compañeros:

“Todos hicimos muy buen partido, pero tuvimos muchas bajas de jugadores que vienen actuando. No es lo mismo un jugador que viene con varios partidos sin actuar a alguien que viene jugando miércoles-domingo-miércoles. Estábamos diezmados”.

En otra de las excusas sobre la derrota, Gamero dijo que habían tenido “días atípicos” porque jugaron el sábado en la noche contra América de Cali, salieron a la madrugada siguiente para Brasil, viajaron con futbolistas sin recuperarse y por eso se bajaron del partido horas antes del inicio.

Y aunque le ha pasado a los otros clubes del FPC, sin ser justificación para los malos partidos, Alberto Gamero recordó que Millonarios lleva más de 30 encuentros en el semestre y que su equipo se está acostumbrando a no ser derrotado: “No me gusta perder, en este semestre llevamos 32 o 34 partidos, hemos partido solo cuatro entre todos. No nos gusta perder y nos estamos acostumbrando a eso [no perder]”.

