Además de entregarles públicamente una camiseta como representación de su título en el Giro de Italia, el ciclista colombiano recordó que no todo en su vida fue ‘color rosa’, pues desde muy chico vio a sus padres dándolo todo por él.

Flor, su madre, y Germán, su papá, estuvieron con apoyándolo en este homenaje en el que la Catedral de Sal se llenó para ver y escuchar lo que tenía por decir su hijo sobre su última experiencia en el Giro de Italia, aunque dejó una lección de humildad que todos aplaudieron.

“Gran parte de mi inspiración son mis papás. Mucha gente sabe lo difícil que fue la infancia porque vivimos momentos complicados, pero el ejemplo que ellos me dieron de no rendirse y de sacar esa verraquera siempre me marcó”, dijo.

Recuerdo de Egan Bernal con su padre

El ciclista zipaquireño regresó a Colombia para pasar el Día del Padre con Germán y durante este homenaje aprovechó para recordar la importancia que él tuvo en su formación profesional y la exigencia que debe tener un deportista de su talla.

“Mi papá siempre me apoyó en la bicicleta y me impulsó. Cuando era chiquito y me quería bajar en los momentos difíciles él me regañaba y no me dejaba bajar, se ponía bravo, pero eso me marcó y me hizo pensar que, si quería ser ciclista, iba a hacerlo bien. También me hizo pensar que una vez que me montó en la bicicleta no me bajo hasta que la haga”, recordó sobre su padre.

Aunque él poco aparece frente a las cámaras, el papá de Egan lo acompañó sobre el escenario y celebró con él este segundo gran título en el ciclismo profesional, aunque el joven de 24 quiere ir por más.

Egan también habló de su madre

Flor fue otra de las protagonistas el día que Egan quedó campeón del Giro de Italia. Ella estaba en Zipaquirá y, acompañada de las cámaras, se alegró por la victoria de su hijo y él, muy espontáneo, le pidió la primera comida que quería al volver al país.

Para ella, Egan solo tiene palabras de elogio y agradecimiento, pues por muchos años fue la cabeza de su casa y es el mejor ejemplo que él tiene para salir adelante, pues lo único que desea es que ella se sienta orgullosa de decir que es su madre.

“La persona que más admiro en la vida es mi mamá. La verraquera de ella ha tenido durante toda su vida, con todo lo que ha tenido que vivir es lo que me inspira. Por lo que ella ha pasado, lo han vivido pocas personas y es los que me motiva a seguir adelante que en los momentos de dificultad”, señaló.