Egan Bernal se vio con el papa Francisco y quiso regalarle una bicicleta como la que él usa y la camiseta rosada que lo identificó como líder del Giro de Italia.

El encuentro con el sumo pontífice fue bastante especial para el ciclista colombiano, quien reconoció que tener cara a cara al argentino fue una experiencia más importante para él que ganar un Tour de Francia. De igual manera, el zipaquireño reconoció que los nervios lo traicionaron y pasó por alto las palabras que había preparado para su encuentro con el líder de la iglesia católica, con quien de todas maneras pudo entablar una conversación muy amena.

A los aficionados al ciclismo les llamó mucho la atención la bicicleta que Egan le regaló a Francisco. Se trata de una Pinarello Dogma F12, la misma que usan los corredores del equipo Ineos en sus diferentes competencias.

Sin embargo, esta fue una edición especial diseñada exclusivamente para el papa, pintada con los colores de la bandera de Argentina y con un par de distintivos como un logo acompañado de la palabra ‘Francesco’ y su nombre de pila, Jorge Mario.

La bicicleta que le regaló Bernal al papa Francisco puede llegar a tener un precio que oscila entre los 10.135 euros y los 13.150 euros, dependiendo de los componentes con los que la hayan diseñado finalmente. Lo anterior quiere decir que ese detalle que el ciclista tuvo con el sumo pontífice tiene un valor de entre 45 millones de pesos y 58 millones de pesos, aproximadamente.

Egan viajará a Colombia este mismo jueves y desde ya se está preparando un evento en Zipaquirá para que el ciclista presente ante sus coterráneos la camiseta rosada que lo identifica como el campeón del reciente Giro de Italia, carrera que se convirtió en su segunda gran vuelta, luego de ganar el Tour de Francia en 2019.

Estas son algunas postales del momento en el que el colombiano le dio los regalos al papa:

Today at the Vatican @Eganbernal met with Pope Francis – gifting him a Maglia Rosa and a custom painted @Pinarello_com (📸 Vatican Media)https://t.co/kOeWpD0FEC pic.twitter.com/KWpU6OQ2H6

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) June 16, 2021