Egan Bernal estuvo este sábado en Zipaquirá con su gente. Él se mostró muy agradecido por el apoyo que le dieron desde la distancia y las buenas palabras que le expresan constantemente a través de las redes sociales.

En un evento que duró un poco más de una hora, hubo momento para recordar todo lo que vivió en el Giro de Italia, el esfuerzo que hizo en cada etapa, su cercanía con Daniel Felipe Martínez, pero uno de los más emocionantes para los asistentes fue cuando habló de su tierra, Zipaquirá.

En varias oportunidades le preguntaron por sus sentimientos por su tierra y él contó la razón por la que siempre decide volver a casa, al lugar que lo hace feliz porque ve a sus coterráneos.

“Soy orgulloso de ser de Zipaquirá. Los dos eventos que hemos hecho me han propuestos hacerlos en Bogotá y aunque me gusta, yo soy de acá, zipaquireño, y me da alegría entrar acá y ver vecinos porque viví prácticamente por todo el municipio, así que conocimos bastantes personas. Intentamos hacer el evento acá para motivar a mi pueblo, a la gente, a que salgan adelante”, dijo Egan Bernal.