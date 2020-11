green

Este martes se llevará a cabo la cuarta jornada de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial Catar 2022 y en el país se podrán ver por televisión abierta tres de los cinco encuentros que están programados, los de mayor interés.

La Selección Colombia abrirá la jornada futbolística a las 4:00 p.m., con el partido que tendrá ante Ecuador. El combinado nacional está obligado a ganar luego de la goleada que sufrió contra Uruguay el viernes pasado y deberá sacar provecho de la contingencia que vive ese equipo, que confirmó que seis de sus jugadores resultaron contagiados con coronavirus.

En la fecha hay dos partidazos más: Uruguay vs. Brasil y Perú vs. Argentina. Los pentacampeones del mundo y líderes solitarios en la tabla de posiciones visitan a un seleccionado celeste que también se vio afectado por el COVID-19 ya que tres de sus jugadores contrajeron el virus: Matías Viña, Luis Suárez y Rodrigo Muñoz.

El partido que cerrará la jornada será el de incas y albicelestes. Más allá de que en Perú la situación de orden público es delicada, el partido se llevará a cabo como está estipulado, a partir de las 7:30 p.m. hora colombiana.

Venezuela vs. Chile y Paraguay vs. Bolivia son los otros dos partidos que completan la programación, los mismos que no tendrán transmisión televisiva en Colombia.

Horarios y televisión fecha 4 Eliminatorias al Mundial

Ecuador vs. Colombia (4:00 p.m.) – Caracol Televisión

Venezuela vs. Chile (4:00 p.m.)

Paraguay vs. Bolivia (6:00 p.m.)

Uruguay vs. Brasil (6:00 p.m.) – Caracol Televisión

Perú vs. Argentina (7:30 p.m.) – Caracol Televisión

Estos fueron los goles con los que Ecuador le ganó en la fecha pasada por 3 a 2 a Bolivia: