El entrenador del combinado ‘cafetero’ dejó ver su punto de vista en la rueda de prensa posterior al compromiso, momento en el que le hicieron saber que James Rodríguez había dicho que asumía “la responsabilidad de la derrota” y que los 2 primeros goles habían sido por “fallos nuestros”.

Al respecto, el estratega replicó: “Es propio de un campeón hablar así, pero eso no es correcto, no es verdad… No estoy de acuerdo con James, cuando se pierde el entrenador es el único responsable”.