El analista criticó el desempeño de los integrantes del combinado ‘cafetero’ en el compromiso disputado en Barranquilla, pues 2 de las 3 anotaciones del elenco ‘charrúa’ fueron producto de errores de Yerry Mina y James Rodríguez, respectivamente.

“Derrota escandalosa y no se salva nadie. Los 2 primeros goles fueron pérdidas saliendo o en conducción exagerada; además, sin ninguna rebeldía. Nos pasaron por encima. Ellos tienen muchos jugadores ‘top’, mientras los nuestros juegan en equipos chicos, salvo Cuadrado. ¡Sobrevalorados!”, trinó inicialmente.

Y agregó que el portugués Carlos Queiroz, entrenador de la Selección Colombia, se equivocó en sus planteamientos y le pidió poner el pecho ante la situación, pues sus dirigidos quedaron con 4 puntos en la zona baja de la tabla de posiciones.

“El ‘mister’ [técnico] pierde el crédito insistiendo en jugadores por banda que no son extremos, en mantener a defensas que atraviesan un mal momento y en poner a Cuadrado en donde menos lo necesitamos. Que asuma con valentía la condición de líder y no ponga a los que no cumplan con la ida y vuelta”, manifestó en un segundo tuit.

Finalmente, Carlos Antonio Vélez acusó al elenco tricolor de no tener peso, ni hombres que se echen el equipo al hombro y demuestren por qué están en las principales ligas del mundo.

“¡Se perdió feo! Selección Colombia sin jerarquía. El DT falló en la elección y en la cancha no aparecieron las ‘figuras’ de la Premier, el Calcio y similares. Nadie se hace cargo. Con tirar centros inútiles, trotar, perder balones saliendo, marcar mal y sin intensidad no se gana nada”.

Ahora, el martes 17 de noviembre, en la cuarta jornada de la Eliminatoria suramericana, la escuadra ‘cafetera’ deberá visitar a Ecuador, mientras que Uruguay, que está en el grupo de punta con 6 unidades, tendrá que recibir a Brasil.

Críticas de Carlos Antonio Vélez a la Selección Colombia:

Triste x la ciudad y la hinchada. Cúcuta no se merece lo q hizo un mercachifles. La ley es para cumplirla y un aviso para los imitadores del infractor. Los q cumplen siguen. El fútbol no para y aunque @Dimayor y @WinSportsTV tienen compromisos seguro no habrá problema. NEXT! — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) November 12, 2020