Una semana después del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el informativo reveló este martes algunas fotografías de la residencia en la que murió el ‘Pelusa’, la cual está localizada en Tigre, provincia de Buenos Aires.

Infobae, igualmente, aseguró que el exfutbolista dormía en el primer piso de la casa en un espacio donde le adaptaron una habitación (que tenía una cama, un televisor, una silla de masajes y un baño ortopédico) debido a que no podía subir escaleras.

Aunque Jana Maradona, hija del astro argentino, firmó el respectivo contrato de arrendamiento, la familia del campeón del mundo en México 1986 no estaba conforme con la vivienda, agregó el portal de noticias.

“Hablando con Claudia (Villafañe), me decía: ‘Cabezón, si vos entrabas y veías dónde murió Diego, te morís’. No sé si está bien que lo diga, pero yo lo puedo decir. Claudia sabe que lo digo de corazón, pero me contó eso. No quise preguntarle más”, afirmó Óscar Ruggeri.