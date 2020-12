green

Calvert-Lewin es el goleador de la Premier League, con 10 anotaciones en 10 partidos jugados, pero esa figuración estelar que ha tenido el joven talento inglés en este inicio de temporada no le ha jugado en contra a la hora de reconocer que James Rodríguez es el futbolista más importante que tiene actualmente el Everton.

Al delantero le preguntaron en una entrevista con Sky Sports por la experiencia que ha tenido al compartir entrenamientos con el volante colombiano, y en su respuesta dejó claro lo mucho que lo admira.

“Me di cuenta de que tenía calidad de inmediato. Puedes ver que tiene una varita en su pie izquierdo, incluso pude ver que los defensores en el entrenamiento lo estaban tratando de detener pero no pudieron detenerlo. Esa es la señal de un jugador de máxima calidad”, manifestó el goleador de la liga inglesa.

Pero Calvert-Lewin no se detuvo ahí y quiso magnificar el talento de James con las habilidades por las que marca tanto la diferencia en las diferentes dinámicas de los entrenamientos dirigidos por el técnico Carlo Ancelotti. “Es el mejor en el rondo. ¡Rara vez se lo ve en el medio! Tiene una gran capacidad para engañar con sus pases. Es el primer jugador que he visto disfrazar un cabezazo. ¡Eso es espectacular, lo he visto hacerlo un par de veces!”, agregó el británico.

Más allá de que el ambiente entre los jugadores del Everton es el mejor, eso no se está viendo reflejado en los resultados, a diferencia de lo que sucedió en las primeras cinco fechas de la Premier. De pasar a ser líderes en ese entonces, los azules ahora son octavos y el fin de semana sumaron otra derrota como locales, ahora contra el Leeds. A continuación, la entrevista que le hicieron al delantero: