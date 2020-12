green

“Si yo digo que el médico ya estuvo preso, ¿qué me dicen?”, expresó el comentarista a modo de introducción en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio.

Según Hernández Bonnet, el doctor “hizo parte de una pelea estando joven y producto de la camorra hubo una persona fallecida; él fue detenido con otro pariente… Fue un lío de juventud”.

Y agregó que “eso puede explicar por qué él se está anticipando y pidió ser eximido de prisión sin que le hayan formulado cargos, pues le podrían aparecer los antecedentes”.

Leopoldo Luque aún no ha sido imputado en la investigación que adelantan las autoridades por la muerte de Diego Maradona, pues lo vinculan al caso por haber operado al ‘Pelusa’ de un hematoma en la cabeza días antes de su fallecimiento.

El periodista apuntó que se enteró gracias “a un abogado del entorno del fútbol argentino que ha representado a jugadores colombianos”.

Al respecto, el argentino Juan José Buscalia, panelista del espacio periodístico, se mostró sorprendido por la noticia, pues esta aún no ha trascendido en Buenos Aires: “Esa información en Argentina todavía no la tenemos y cuando surja, va a ser un escándalo porque el médico no está imputado, pero es cuestión de horas para que lo esté”.