Deportes Tolima confirmó este jueves a su primera contratación de cara al segundo semestre, en el que enfrentará la Liga BetPlay 2 2023 y los octavos de final de la Copa BetPlay. Se trata del lateral derecho Yhormar Hurtado, quien quedó libre tras desvincularse de Rionegro Águilas, en el que estuvo en la última temporada; con aceptable balance bajo la batuta del técnico Lucas González.

Hurtado, de 26 años, ya se encuentra en Ibagué y se unió a labores con su nueva divisa; pese a que el conjunto rionegrero tenía aún una fecha pendiente: la de este sábado (8:00 p. m.) ante Alianza Petrolera, en el césped del Alberto Grisales de Rionegro. Así se le pudo ver en las imágenes compartidas de manera oficial por el equipo, que lo presentó en sociedad en sus redes sociales.

“Soy un jugador técnico, juego con las dos piernas, polifuncional, puedo jugar en otras posiciones cuando el equipo lo necesite. Soy rápido y tengo buen centro. Estoy muy feliz de llegar al Tolima, por esta oportunidad de llegar a este equipo tan grande, de aportar lo que he aprendido en otros lados y espero demostrarlo en la cancha”, dijo el futbolista a su arribo al club.

De esta manera se confirmó lo que había podido informar El Rincón del Vinotinto, y había adelantado el periodista Julián Capera de ESPN, acerca de la vinculación de este elemento: quien llega a hacer contrapeso al juvenil Léider Riascos, quien dejó dudas en su participación en la primera parte del 2023; y quien entraría a pelear por la titular ante este nuevo elemento de la plantilla del ‘Pijao’.

En la Liga 1 2023, Hurtado disputó 868 minutos, en 14 juegos, de las 25 que -hasta el momento- ha afrontado Águilas en el torneo, cuya finalización está próxima a terminar. Es un viejo conocido del técnico argentino Juan Cruz Real, pues lo tuvo entre 2017 y 2018, cuando estuvo al frente del conjunto petrolero y, consciente de lo que le puede brindar, le dio el visto bueno para su arribo.

“En el último año se ha tenido un bache, pero le puede pasar a cualquier institución. Vamos a aportar todo lo que sé, a ayudar a mis compañeros y que me ayuden también, soy una persona guerrera, que tiene valores, que no me voy por vencido”, destacó el jugador, quien vestirá su cuarta camiseta en el fútbol profesional colombiano, en lo que podría llamarse un salto de calidad.

A su vez, en la carrera deportiva de Yhormar se destaca que en 2020 y 2021 estuvo con Deportivo Pasto, luego volvió a Alianza y desde mediados del 2022 integraba las filas del conjunto dorado: primero, dirigido por Leonel Álvarez, y posteriormente con González, con el que tuvo un buen primer semestre, pues integró la nómina que fue primera del ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay.

🗣️ No te pierdas las primeras palabras de Yhormar Hurtado como jugador del VINOTINTO y ORO. pic.twitter.com/CODKRqkFUF — Club Deportes Tolima (@cdtolima) June 16, 2023

Ficha técnica

Nombre: Yhormar David Hurtado Torres

Fecha de nacimiento: 14 de diciembre de 1996, Chigorodó (Antioquia)

Peso: 63 kilogramos

Altura: 1,73 metros

Club del debut: Alianza Petrolera (2015)

Club de procedencia: Águilas Doradas (2023)