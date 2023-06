César Camargo Serrano ofreció disculpas a la hinchada, con el mensaje de que este segundo semestre volverán a ser protagonistas.

(Le puede interesar: Tolima ya tendría listo su primer refuerzo para el segundo semestre: movió el mercado)

“Lo que sucedió en los dos últimos semestres es algo a lo que no estamos acostumbrados. Hemos contratado una serie de jugadores y un técnico nuevo, queremos pasar la página, no sin antes decirle a nuestros hinchas que no vamos a bajar los brazos.