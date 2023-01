Con una mixtura entre su nómina base y los elementos que han llegado a reforzar su plantilla, Independiente Medellín afrontó en la jornada de este martes un nuevo encuentro de fogueo, en el que goleó (5-1) al grupo de futbolistas sin equipo de la Acolfutpro, en su sede de Llanogrande.

El ‘poderoso’ sigue en preparación para su estreno en la Liga BetPlay 1 2023, el próximo domingo a partir de las 7:30 p.m., como también para su presencia en la segunda ronda previa de la Copa Libertadores, con la ilusión de prolongar la estancia en el máximo torneo de clubes del continente.

[🔴🔵] Segundo juego de preparación para el equipo de David.

El Poderoso se enfrentó al equipo de Acolfutpro en su sede deportiva de Llanogrande, victoria 5-1 para el conjunto rojo.#MásFuertesJuntos pic.twitter.com/zbsrGNnv1Y — DIM (@DIM_Oficial) January 24, 2023

No obstante, en las últimas horas confirmó una sensible baja para lo que será el arranque de la competencia. Lo que pone en aprietos al técnico David González, quien deberá pensar en su reemplazo, en una zona sensible como el cuarteto defensivo, que trajo consigo algunos desafíos durante el 2022.

Se trata del zaguero Víctor Moreno, quien sufrió en el choque de fogueo una lesión en su cráneo, la cual le determinó una incapacidad inicial de dos semanas. Pero que además lo llevará al quirófano, a la espera de definir cuánto tiempo estará por fuera de las canchas, en proceso de recuperación.

[🔴🔵] Reporte médico oficial del equipo profesional 🥼👇🏼 https://t.co/GEOZfNeyCH — DIM (@DIM_Oficial) January 24, 2023

“El departamento médico del DIM informa que Moreno sufrió en el juego amistoso de la mañana del martes 24 de enero una fractura del arco cigomático derecho, en espera de reducción quirúrgica en la Clínica Somer hoy (martes) o mañana (miércoles)”, publicó el ‘rojo’ en su página web.

Durante la temporada del 2022, Moreno jugó en 47 partidos de los 54 en los que estuvo en acción el ‘Decano’ en la Liga, con 4.130 minutos y dos anotaciones. A su vez, acumuló 577 minutos más en siete cotejos en la Copa Conmebol Sudamericana, y 360′ en cuatro duelos de la Copa BetPlay.

De ahí de que su ausencia tenga un duro impacto en el planteamiento del joven entrenador del ‘rojo’, que ya analiza posibles reemplazos a este profesional de 28 años, nacido en Novita (Chocó) y que también ha militado en clubes como Orsomarso, Atlético Fútbol Club, Atlético Huila y Alianza Petrolera.