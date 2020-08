View this post on Instagram

Acostumbrate a hablar sólo de las cosas que están funcionando en tu vida. Acostumbrate a comentar que la vida es bella y a observar los detalles que la hace bella. Acostumbrate a tener muchas razones para sentirte bien. Acostumbrate a ser positivo, a pensar que lo mejor está por llegar. Acostumbrate a controlar las conversaciones internas sabiendo que tú eres el creador de tu realidad. Acostúmbrate a ver lo que te gusta de otras personas, a disfrutar la compañía de cada persona y valorar su aporte a tu existencia. Acostumbrate a respetar las diferencias. Acostumbrate a dejar amor en otras vidas. Acostumbrate a VALORARTE, ADMIRARTE Y AMARTE. ¡Recuerda que eres MAGNÍFICA, ESPLÉNDIDA Y MARAVILLOSA! Acostumbrate a serte fiel a ti mismo y sobre todo ¡ACOSTUMBRATE A CELEBRAR TUS LOGROS!🤩🤩