Bajo el rótulo de noticia exclusiva, el diario británico The Telegraph aseguró que gracias a que Ancelotti “está presionando mucho”, el Everton ya “inició conversaciones” para fichar a James Rodríguez, actual volante del Real Madrid de España.

Según el medio, el club inglés quiere al cucuteño “en transferencia definitiva”, aunque no reveló cifras de la eventual operación.

Rodríguez aún tiene un año de contrato con el conjunto ‘madridista’, pero no está en los planes del francés Zinedine Zidane, timonel de los ‘merengues’; además, el propio futbolista ha expresado en repetidas oportunidades que se quiere ir, motivo por el que sus representantes le buscan dónde jugar.

Y pese a que el Everton es un equipo de segundo nivel de importancia en Inglaterra, The Telegraph afirmó que el mediocampista ‘cafetero’ está “ansioso por reencontrarse con Ancelotti”, pues ya estuvo bajo sus órdenes en el Real Madrid y en el Bayern Múnich de Alemania, periodos en los que James tuvo óptimo rendimiento.

“Pese a que Rodríguez fue pretendido fuertemente por el Galatasaray de Turquía, Everton está esperanzado en contar con él en los próximos días”, concluyó el rotativo.

Actualmente, James se encuentra en periodo de vacaciones esperando que se resuelva su situación.

Acá, el anuncio del diario inglés:

Exclusive: Everton in talks to sign Colombia star James Rodriguez on a permanent transfer from Real Madrid | @JBurtTelegraph https://t.co/RfNJrAO7Wm

— Telegraph Football (@TeleFootball) August 25, 2020