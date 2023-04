Después de lo ocurrido con ‘Los del sur’ en el estadio Atanasio Girardot, el exjugador de la Selección Colombia expresó su molestia por la aparición de Daniel Quintero portando la camiseta de Atlético Nacional.

(Vea también: Hinchas de Nacional saltaron de las gradas por precios de boletas en Copa Libertadores)

En su momento, Faustino Asprilla les hizo una petición a las directivas del club para que vetaran al alcalde de la capital antioqueña, quien según él le faltó el respeto a la institución.

“Le pido encarecidamente a dueños y dirigentes del club Atlético Nacional vetar de por vida a Daniel Quintero. Le merece respeto total a la institución, es el primer paso a seguir y dar ejemplo al FPC, le debería de dar vergüenza ponerse la camisa del verde”, escribió el ‘Tino’ en su cuenta de Twitter.

Pese a que el mandatario no contestó nada en redes sociales, días después se refirió al tema en un tono fuerte. Lo hizo durante la reunión que lleva a cabo regularmente con su equipo de trabajo de la alcaldía y aprovechó para lanzarle un dardo al exfutbolista.

“El ‘Tino’ Asprilla y [John Jairo] Tréllez salieron a escribir contra el alcalde y me preguntaron por qué no les respondí. Lo primero es porque reconozco el valor histórico que tienen por lo que fueron como jugadores y sé cómo los quiere la hinchada”, indicó inicialmente Quintero.

Acá, el momento en el que habla del tema (minuto 1:08:30):

El alcalde aseguró que Asprilla no es quien maneja su cuenta de Twitter, por lo que no sabía si lo escrito allí había sido publicado por el propio exdeportista. Incluso, detalló lo que, para él, habría ocurrido.

“Él cambia de posiciones en especial porque él mismo reconoce que no maneja su cuenta de Twitter, esa es la razón por la que no le quise responder. Su cuenta la maneja Carlos Escobar, que es un estratega político que trabaja para el Centro Democrático y sus campañas. A veces le preguntan al ‘Tino’ por qué trinó tal cosa y él responde: ‘Ah, yo no sabía’. Él muy seguramente estando con una cerveza y haciendo tiros al aire”, agregó Daniel Quintero.