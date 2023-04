La fortuna no acompañó a Luis Sinisterra en su primera temporada en la Premier League de Inglaterra, campeonato al que llegó como una gran promesa y revelación por lo que había conseguido en el Feyenoord de Países Bajos.

Desafortunadamente, en el último compromiso que disputó el Leeds ante el Leicester en un partido clave por la permanencia en la primera división, pese a anotar un gol, Sinisterra salió lesionado al minuto 32 del partido con fuertes gestos de dolor.

Luego de los respectivos análisis, el equipo médico de la institución confirmó que la temporada del extremo colombiano llegó a su fin.

