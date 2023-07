El delantero portugués Cristiano Ronaldo habló con distintos medios de Portugal sobre su futuro y fue muy claro en sus respuestas.

🚨Cristiano Ronaldo: "Saudi league is better than MLS".

"I'm 100% sure I won't return to any European club. I opened the way to Saudi league… and now all the players are coming here". 🇸🇦 pic.twitter.com/nvgESZnjeK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023