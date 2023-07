El mundo del fútbol en Estados Unidos está más que emocionado por la llegada de uno de los mejores jugadores de la historia a la MLS: el argentino Lionel Messi.

En la tarde del domingo, el jugador fue presentado ante más de 18.000 personas en el estadio DVR PNK Stadium, de Fort Lauderdale, con la interpretación musical de artistas de talla internacional como Camilo, Ozuna y Paulo Londra.

Sin embargo, cabe destacar que ante la llegada de Messi, y el anuncio de la contratación de Sergio Busquets, la institución comenzó a cobrar más por absolutamente todo, desde llaveros hasta las boletas de los partidos. De hecho, estas últimas incrementaron hasta en más de 100 dólares y, aún así, lograron venderlas todas.

Ahora, el equipo anunció que ya se pueden comprar las camisetas oficiales tanto de Messi como de Busquets a través de la página web de la MLS, pero para sorpresa de muchos, los uniformes están bastante costosos.

Be a part of history💗🖤

Leo Messi and Sergio Busquets jerseys are now officially available for purchase online only. Get yours today!

Messi: https://t.co/hJGH5th0lV

Busquets: https://t.co/619K01vKQr pic.twitter.com/WtUAuuGfjd

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023