Los aficionados de la Major League Soccer de Estados Unidos están más que entusiasmados porque uno de los mejores jugadores de la historia vestirá la camiseta del Inter de Miami: el argentino Lionel Messi.

(Ver también: [Video] Messi desató furor con su llegada a Miami y fanático le robó un beso)

El capitán de la Selección Argentina llegó hace unos días al país norteamericano y, desde entonces, se le ha visto de forma muy natural en los supermercados, andando por las vías y ya hasta se presentó en los entrenamientos de su nuevo equipo.

Ahora, luego de firmar oficialmente el contrato, el Inter de Miami por fin lo pudo anunciar por sus redes sociales, con una nueva versión de la canción ‘Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar’ y con un video de una persona pintando una pared con el apellido del exjugador del PSG.

Sin embargo, más allá de la emoción de los hinchas por verlo vestido de rosado y negro en los próximos partidos, las cámaras del noticiero TyC Sports capturaron un momento de imprudencia que por poco termina en un fuerte choque de tránsito.

En el video se evidencia como el futbolista sale de la zona de entrenamientos del equipo de Florida acompañado de una patrulla de Policía, pero cuando se encuentra con una intersección simplemente se salta el semáforo en rojo mientras los carros de la otra vía seguían pasando y por muy poco hay un choque que pudo haber terminado mal.

Afortunadamente, no hubo ningún tipo de colisión y todo el mundo siguió en su camino con normalidad.

Lee También

El campeón del mundo será presentado como nuevo jugador del equipo de Miami este domingo 16 de julio a las 6 de la tarde, hora colombiana, en un evento que se hará en el DVR PNK Stadium y que contará con artistas de talla mundial como Shakira, Maluma, Bad Bunny, entre otros.

(Ver también: Shakira se reencontraría con Maluma, con quien Piqué la celó, gracias a Messi)

Por otro lado, su debut sería el 21 de julio ante Cruz Azul de México en un compromiso correspondiente a la Leagues Cup.

𝐈𝐓’𝐒 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋! Lionel Messi will make his debut in #LeaguesCup2023! 🔥 pic.twitter.com/Wz9F2ZLlr8

— Leagues Cup (@LeaguesCup) July 15, 2023