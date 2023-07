El mundo de fútbol está muy atento a la Major League Soccer de Estados Unidos, ya que a partir del próximo fin de semana uno de los mejores jugadores de la historia vestirá la camiseta del Inter de Miami: el argentino Lionel Messi.

El capitán de la Selección Argentina ya está en Miami junto a su familia y el equipo anunció un evento para darle la bienvenida el próximo domingo 16 de julio en el DVR Pnk Stadium, a las 6 de la tarde, llamado ‘The Unveil’.

Save The Date 📅⚽

Major unveiling event set for this Sunday, July 16 at 6PM at @DRVPNKStadium! Tickets will be FREE for Season Ticket Members, while limited tickets may become available for purchase at a later date.

Make sure to stay tuned to our social channels for details… pic.twitter.com/lC5bm9OrfK

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 11, 2023